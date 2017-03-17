مصادر تؤكد أن الشحنات التي استهدفتها إسرائيل بسورية قادمة من العراق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ نفى الجيش الإسرائيلي أن يكون الجيش السوري قد أسقط أي طائرة حربية أو مروحية إسرائيلية اليوم، في تكذيب مباشر لبيان نشره الجيش السوري بوكالة الأنباء الرسمية السورية يدّعي إسقاط طائرة حربية إسرائيلية وإعطاب أخرى.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة قد أكدت في بيان رسمي (الجمعة) أن “وسائط الدفاع الجوية أسقطت طائرة للعدو الإسرائيلي، اخترقت الأجواء السورية في منطقة البريج عبر الأراضي اللبنانية”، مشيرة إلى أن 4 طائرات “أقدمت عند الساعة 2:40 من فجر اليوم على اختراق مجالنا الجوي في المنطقة المذكورة، واستهدفت أحد المواقع العسكرية، على اتجاه تدمر في ريف حمص الشرقي”، وبينت أن “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لها، وأسقطت طائرة داخل الأراضي المحتلة، وأصابت أخرى وأجبرت الباقي على الفرار”.

لكن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، نفى إسقاط أي طائرة، وأشار إلى تعرض الطائرات المهاجمة لرد صاروخي هو الأول منذ عقود، بعد أن أعلن عن شن عدة غارات جوية داخل سورية (لم يحدد مكانها)، لكنه حدد أنها استهدفت قافلة سلاح استراتيجي بسورية كانت متجهة نحو حزب الله، وأشار إلى إسقاط أحد الصواريخ.

وقال شهود عيان سوريون إن الطيران الإسرائيلي استهدف أهدافاً في القلمون الغربي، وشوهدت عدة طائرات إسرائيلية تجوب الأجواء في الفجر.

وفي هذا السياق، أعلن الأردن عن سقوط صاروخ على بلدة عنبة في المزار الشمالي بمدينة إربد الأردنية، وصاروخ آخر على الحي الشرقي في إربد، بعد اعترضهما من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، ولم يتم تسجيل أية خسائر بشرية في المدينة، واشتبه الأردنيون بأن الصاروخان “بالستيان” سوريان بعيدا المدى، أُطلقا نحو الأراضي الإسرائيلية واعترضتهما مضاداتها الأرضية، ربما رداً على الغارات الإسرائيلية.

وقال العقيد إياد بركات، من الجيش السوري الحر، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء “يُعتقد أن الشحنات التي تُنقل عبر القلمون هي شحنات قادمة من العراق، وليست من داخل الأراضي السورية، حيث رصدت مصادر عسكرية تابعة للمعارضة السورية خلال الشهرين الأخيرين تحرك العديد من الشاحنات من الأراضي العراقية باتجاه القلمون، مروراً بتدمر وريف دير الزور، تحرسها قوات عسكرية، دون أن يُعرف محتواها، ودون أن يتم اعتراضها من قبل أي سلاح طيران يُغطي المنطقة”.

وكانت إسرائيل قد قصفت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أهدافاً داخل مطار المزة العسكري من بينها مباني الرادار والإشارة ومستودعات للذخيرة، واستراحة تابعة لشقيق رأس النظام السوري.

وتتهم إسرائيل النظام السوري بتسهيل مرور الأسلحة والصواريخ من إيران عبر سورية إلى حزب الله اللبناني عبر مسالك جبلية في منطقة القلمون المحاذية للحدود اللبنانية.