إسرائيل ترحب بإستقالة مسؤولة أممية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – رحبت إسرائيل بإستقالة الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا)، ريما خلف، من منصبها، اليوم الجمعة.

وقد أعلنت خلف استقالتها من منصبها بعد أن أشارت إلى ضغوط مارسها عليها الأمين العام للأمم المتحدة لسحب التقرير الذي نشرته (الإسكوا) أمس، واتهم إسرائيل بفرض نظام فصل عنصري (أبرتهايد) على الفلسطينيين.

وذكرت خلف في مؤتمر صحافي بالعاصمة اللبنانية بيروت انها “تتمسك بالتقرير” مشيرة إلى أن “الأمين العام للامم المتحدة طلب منها “مرتين خلال شهرين سحب تقارير تتعلق بإسرائيل”.

وقد رحب سفير اسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون باستقالة ريما خلف، وقال في بيان تلقت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء نسخة منه، إن قرار خلف “خطوة هامة في وضع حد للتحيز ضد إسرائيل في الأمم المتحدة”.

وأضاف دانون أن “النشطاء المناهضين لاسرائيل لا ينتمون الى الأمم المتحدة. لقد حان الوقت لوضع حد لممارسة يقوم بها مسؤولون من الامم المتحدة باستخدام مواقعهم لدفع أجندتهم المعادية لإسرائيل. وعلى مر السنين عملت خلف على إيذاء إسرائيل ودعم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)”.

وخلص الدبلوماسي الإسرائيلي الى القول إن “إزالتها (خلف) من الأمم المتحدة هو أمر طال انتظاره”.