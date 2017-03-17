موغيريني تشارك باجتماع رباعي حول ليبيا غداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تشارك الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، في اجتماع رباعي في القاهرة غداً حول ليبيا.

ويشارك في الاجتماع إلى جانب موغيريني، التي تمثل الاتحاد الأوروبي، مسؤولون من الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وحسب البيان الصادر باسمها، فإن “الهدف هو تنسيق العمل ودعم وساطة الأمم المتحدة والجهود الإقليمية لمرافقة عملية الانتقال السياسي في ليبيا”.

وكان الاتحاد الأوروبي، حسب البيان، قد رد سابقاً بإيجابية على دعوة الأطراف الثلاثة الآنفة الذكر لتتحول الترويكا من أجل ليبيا إلى لجنة رباعية.

وينطلق الاتحاد الأوروبي من مبدأ ضرورة حشد الجهد الدولي للعمل من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا والحفاظ على وحدة أراضي البلاد.

وتعاني ليبيا منذ عدة سنوات من حالة انفلات أمني وسياسي ومؤسساتي غير مسبوقة، في مشهد يبدو أنه تجاوز كل الجهود الدولية والإقليمية التي بذلت حتى الآن.