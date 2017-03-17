جينتيلوني: يجب استمرار الاستثمار والتنمية بالاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إن “الاستثمار والتنمية في الاتحاد الأوروبي يجب أن يستمران”.

وفي حديثه بمجلس الشيوخ الايطالي الجمعة، بمناسبة الاحتفالات بالذكرى الـ60 لمعاهدة روما، أضاف جينتيلوني “إن علينا ألا نخلط بين بعض البيانات الأكثر مشجعة على مستوى الاقتصاد الشامل، والموجودة بالفعل، ووهم أن المشاكل الاجتماعية في أوروبا تقترب من التغلب عليها، فالأمر ليس كذلك”.

وشدد رئيس الحكومة الايطالية على أن “السعي الى تعزيز الاستثمار ومجال العمل والتنمية يجب أن يمضي قُدماً”. واختتم بالقول “ويل لنا إن توقف اليوم”.

يذكر أن اتفاقية أو معاهدة روما سنة 1957 تعد تلك التي شكلت نواة التكتل الإقتصادي الأوروبي، والتي تم بموجبها تاسيس المجموعة الأوروبية الإقتصادية الأولى (CEE)، والتي نصت على إنشاء سوق أوروبية مشتركة للاستفادة من منتوجات القارة العجوز وخلق تكتل إقتصادي وسياسي مندمج بين دولها، قبل ان تتحول إلى ما يعرف حاليا بالإتحاد الأوروبي.