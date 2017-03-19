وزير داخلية الوفاق الليبية يشارك باجتماع مجموعة الاتصال حول الهجرة في روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس – أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، العارف الخوجة في تصريح خاص لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء مشاركته في اجتماع مجموعة الاتصال بين دول المتوسط حول الهجرة، قائلاً “سنكون خلال ساعات في الاراضي الايطالية للمشاركة في هذا الاجتماع المهم”.

وأوضح وزير داخلية الوفاق الليبية بأن ” الوفد الليبي سيناقش الاتفاقية الموقعة بين المجلس الرئاسي الليبي والحكومة الايطالية بخصوص الهجرة غير القانونية، وسنطلب تعديل بعض النقاط بالاتفاقية، وازالة الغموض حول الأخرى، للخروج ببيان نهائي يوضح آلية العمل وتنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع ”

وكان المستشار الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الليبي، حسن الهوني قد أكد عدم مشاركة رئيس المجلس فائز السراج في اجتماع مجموعة الاتصال الذي تستضيفه ايطاليا، بسبب “الأوضاع الميدانية الحرجة والمقلقة” التي تشهدها العاصمة طرابلس.

وقال المستشار الاعلامي لفائز السراج في تصريح لوكالة (آكي) إن “رئيس المجلس الرئاسي في الوقت الذي يتعذر عليه المشاركة في اجتماع مجموعة الاتصال بين دول المتوسط حول الهجرة، يؤكد على أهمية هذا الاجتماع وهذه الجهود التي تقوم بها الحكومة الايطالية في مكافحة الهجرة غير الشرعية في المنطقة”.