الإتصالات الأمريكية والقمة العربية تهيمن على إجتماع عباس-السيسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- القاهرة- تهيمن الإتصالات الأمريكية- الفلسطينية والتحضيرات للقمة العربية المرتقبة نهاية الشهر الجاري على القمة الفلسطينية-المصرية التي تجمع الرئيسان الفلسطيني محمود عباس والمصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة اليوم.

وقال مسؤول فلسطيني، مرافق للرئيس عباس في زيارته إلى القاهرة التي بدأت مساء أمس، لوكالة (أكي) الإيطالية للأنباء “ستهيمن الإتصالات التي جرت بين الطرفين الفلسطيني والأمريكي على الإجتماع حيث سيطلع الرئيس عباس نظيره المصري على الإتصال الذي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع الشهر الجاري واللقاء الذي عقد مع مبعوث الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات والزيارة المرتقبة للرئيس عباس إلى واشنطن قريبا للقاء الرئيس الأمريكي”.

وأضاف عبر الهاتف “كما سيجري بحث تنسيق المواقف استعدادا للقمة العربية المرتقبة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري في البحر الميت في الأردن، حيث يتوقع أن تكون القضية الفلسطينية قضية مركزية في القمة وبخاصة ما يتعلق بمبادرة السلام العربية والقدس”.

وتابع المسؤول الفلسطيني “بطبيعة الحالي، فإنه سيجري بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتعنت الإسرائيلي من خلال التصعيد على الأرض إضافة إلى الجهود لتحقيق المصالحة الفلسطينية-الفلسطينية باعتبار مصر هي المسؤولة عن هذا الملف”.

واشار الى انه “سيتم بحث الأوضاع في قطاع غزة وسبل التخفيف عن المواطنين الفلسطينيين في القطاع وتسريع عملية إعادة الإعمار مع التأكيد على وجوب قيام حكومة وحدة وطنية تعد لإنتخابات عامة وللمجلس الوطني”.

وكان الرئيس المصري وجه الدعوة إلى عباس للقاءه حيث كان الرئيس الفلسطيني استهل جولة عربية اوروبية بدأت في قطر وتقوده بعد مصر إلى المانيا وبلجيكا ليعود مباشرة للمشاركة في القمة العربية.

وكان جرى الإعداد للقاء القمة الفلسطيني-المصري خلال لقاء عقد مساء أمس في القاهرة بين الرئيس عباس ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

وكانت العلاقات الفلسطينية-المصرية شهدت فتورا في الأونة الأخيرة بسبب خلافات في تقييم الموقف حول تقديم مصر، العضو العربي في مجلس الأمن، مشروع قرار ضد الإستيطان إلى المجلس ما دفع دولا غير عربية لتقديمه وتمريره في مجلس الأمن نهاية العام الماضي.

كما عارضت مصر المسارعة في عقد المؤتمر العام السابع لحركة (فتح) حيث ردت لاحقا بمنع أمين سر الحركة اللواء جبريل الرجوب من دخول الأراضي المصرية.