بلجيكا: معلومات تحذر من وقوع هجمات إرهابية جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – كشفت وسائل اعلام محلية النقاب عن توفر معلومات عن أن الفريق الانتحاري الذي نفذ هجمات بروكسل في 22 آذار/مارس 2016، لم يكن فريقاً منعزلاً، إذ لا تزال هناك أسلحة وأشخاص مستعدون للقيام بهجمات جديدة.

وتأتي هذه المعلومات استناداً لتسجيلات صوتية لكل من نجم العشراوي وإبراهيم البكراوي، يؤكدان فيها لمدبري الهجوم المتواجدين في سورية، أن هناك أسلحة وأشخاص في بلجيكا مستعدون لتنفيذ هجمات أخرى.

وحصلت الشرطة على هذه التسجيلات بعد تحليل محتوى جهاز كومبيوتر كان رماه أحد أفراد الفريق في سلة مهملات قبل البدء بتنفيذ الهجوم.

ويكرر العشراور والبكراوي في التسجيلات، الإشارة إلى شخصين “جديرين بالثقة” و يدعيا أبو عمران والأخ أمين، “تم القبض على الأول واسمه الحقيقي بلال م . في إحدى بلديات بروكسل في 8 آذار/ مارس 2016″، حسبما ورد على لسان المحققين.

وكانت الشرطة البلجيكية قد أكدت في وقت سابق أنها لا تزال تبحث عن الأسلحة المخبأة في مكان ما في مدينة بروكسل والتي قد تكون جاهزة للاستخدام في هجمات أخرى، وذكرت أنها “نعرف أنها موجودة في مرآب للسيارات وهي عبارة كلاشينكوف وبنادق ومسدسات وقنابل يدوية”، حسب مصادر الشرطة.

وتشير الشرطة الى أن أحد أفراد الفريق الانتحاري، الذي بقي على قيد الحياة والمدعو محمد عبريني، المعتقل حالياً في بلجيكا، قد اعترف فعلاً بوجود أسلحة ولكنه نفى علمه بمكانها.

وتأتي هذه المعلومات عشية الذكرى الأولى لهجمات بروكسل، حيث تستعد سلطات المدينة والسلطات الفيدرالية لإجراء مراسم رسمية وشعبية بهذه المناسبة في عدة أماكن من العاصمة.

وكانت هجمات بروكسل التي طالت مطار زافنتيم الدولي وإحدى محطات المترو الرئيسية في العاصمة قد أوقعت 32 قتيلاً ومئات الجرحى من جنسيات مختلفة.