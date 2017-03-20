السراج يصل الى روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج الاثنين الى العاصمة الايطالية روما، التي تستضيف مؤتمر مجموعة الاتصال أوروبا-شمال افريقيا للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية.

وكانت وردت أنباء في وقت سابق تحدثت عن الغاء السراج لزيارته لروما نظرا لحالة عدم الاستقرار التي تعيشها في الوقت الراهن العاصمة الليبية طرابلس.

وكان وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، العارف الخوجة قال في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء أن “الوفد الليبي سيناقش الاتفاقية الموقعة بين المجلس الرئاسي الليبي والحكومة الايطالية بخصوص الهجرة غير القانونية، وسنطلب تعديل بعض النقاط بالاتفاقية، وازالة الغموض حول الأخرى، للخروج ببيان نهائي يوضح آلية العمل وتنفيذ الاتفاقية على أرض الواقع ”

ولقد وصف وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي الاجتماع الدولي الأول لمجموعة الاتصال حول الهجرة في منطقة وسط البحر المتوسط، بين مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي وثلاث دول شمال أفريقية بالأمر الذي “لم يسبق له مثيل”.

ويشمل الإجتماع إيطاليا، ألمانيا، فرنسا، النمسا، سلوفينيا، مالطا وسويسرا، الى جانب تونس، الجزائر وليبيا، وسيكون بحضور رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج وجميع وزراء داخليات البلدان المذكورة.

وفي معرض تقديمه للمبادرة بمقر وزارة الداخلية، قصر (فيمينالي) يوم الجمعة الماضي، أشار الوزير مينّيتي إلى “أهمية إنشاء مجموعة اتصال مستقرة وفاعلة، تصبح دائمية بين الدول الأوروبية وشمال أفريقيا، والتي تشارك فيها المفوضية الأوروبية أيضا”، وهي “مبادرة تتبع الاتفاقية الموقعة بين إيطاليا وليبيا، وقمة الاتحاد الأوروبي في مالطا بين رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي”، والتي “ستنتهي بتوقيع إعلان نوايا مشترك”.