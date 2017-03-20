أموال أوروبية لإيطاليا لمساعدتها على تحمل عبء المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قررت المفوضية الأوروبية منح 12,2 مليون يورو كمساعدة عاجلة لإيطاليا لمساعدتها على التعامل مع مشكلة المهاجرين.

وأشارت المفوضية في بيان صدر عنها اليوم، الى أن هذا المبلغ يتم صرفه من الصندوق الأوروبي للأمن الداخلي، و”سيساعد هذا المبلغ خفر السواحل الإيطالية على تعزيز مراقبة الحدود البحرية للبلاد وإنقاذ حياة المهاجرين في البحر”، حسب النص.

ويرفع هذا المبلغ الجديد إلى 75 مليون يورو الممنوحة لإيطاليا لهذا الغرض، حيث “خصصت المفوضية مبلغ 592,64 للفترة الواقعة ما بين 2014-2020 لإيطاليا من أجل المساعدة في مجال الهجرة والاندماج”، كما جاء في البيان.

ويشير الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى أن المفوض المكلف شؤون الهجرة ديمتريس أفراموبولوس، يتواجد في روما للمشاركة في اجتماعات مجموعة الاتصال أوروبا-شمال افريقيا حول إدارة الهجرة.