ايطاليا: انتظار وصول 1500 مهاجر بعد الظهر الى ميناء أوغوستا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت مصادر أمنية ايطالية إن من المتوقع أن تصل دفعة من 1500 مهاجر بعد ظهر الاثنين الى ميناء أوغوستا في سيراكوزا (صقلية).

وأضافت المصادر ذاتها أن “المهاجرين سيصلون على متن سفينة (داتّيلو) التابعة لقوات خفر السواحل”، والذين “تم إنقاذهم في عمليات إغاثة متعددة في الأيام الأخيرة”. واختتمت بالقول إن “من بين المهاجرين العديد من النساء والأطفال، بمن فيهم قُصر غير مصحوبين بذويهم”.

في السياق ذاته، قال البرلماني أليساندرو باغانو من حزب رابطة الشمال المعارض، إن “بلدة كالتانيسّيتّا (صقلية)، تكاد تصبح مركزا للهجرة غير النظامية، ولم يعد وجود مركز الاستقبال المؤقت للاجئين كافيا”، فقد “أجلت الشرطة 80 مهاجرا في الأيام الأخيرة، من حي شيده المهاجرون من الصفيح قرب منطقة البحيرة”.

وذكر باغانو أن “هناك حالة من التدهور المطلق وغياب القانون”، وأن “المشكلة هي أن نظام الإستضافة الذي وضعته الإدارات المحلية الإقليمية اليسارية، فاسد وكأنه كلب يريد عض ذيله”، في إشارة الى حلقة مفرغة، لافتا الى أن “المهاجرين الـ80 المذكورين خرجوا من الباب، لكنهم سيعودون للدخول نافذة مراكز الإستقبال المؤقت أو تلك الخاصة بتحديد الهوية والطرد للمهاجرين”.

وأوضح البرلماني اليميني أن “هذه العملية تعيد إدخال هؤلاء المهاجرين إلى دائرة الحماية الإنسانية واعتراف الدولة بهم، ليكونوا عبئا لشهور إن لم يكن لسنوات على الموازنة العامة للدولة، لتصل تكاليفهم الى بضعة ملايين اليوروهات سنويا”، واختتم بالقول إن “كل هذا، بطبيعة الحال، يقع على أكتاف دافعي الضرائب الإيطاليين”.