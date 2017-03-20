البابا يحج إلى مزار عذراء فاطمة في البرتغال أيار المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال الكرسي الرسولي إن البابا فرنسيس سيبدأ يوم 12 أيار/مايو المقبل برحلة من مطار روما الدولي بضاحية فيوميتشينو، متوجها إلى البرتغال للحج إلى مزار عذراء فاطمة، بمناسبة مرور مائة عام على الظهورات المريمية، هناك.

ونشر الفاتيكان برنامج الزيارة، حيث سيلتقي البابا، بعد وقت قصير من هبوطه عند الساعة 16.30، في قاعدة مونتي ريال الجوية، رئيس الجمهورية البرتغالية مارسيلو ريبيلو دي سوزا، يليه بعد ساعة زيارة كنيسة الظهورات، وفي المساء طقوس مباركة الشموع وتلاوة صلاة الوردية.

عند الساعة 9:00 من صباح اليوم التالي الـ13 أيار/مايو، يلتقي البابا رئيس الحكومة أنطونيو كوستا، وذلك قبل زيارة مزار سيدة فاطمة، للإحتفال بالقداس الإلهي. بعد ذلك وليمة الغداء مع الأساقفة البرتغاليين، وحفل التوديع في قاعدة مونتي ريال الجوية، حيث من المقرر عودة البابا الى الفاتيكان على متن طائرة تقله الى مطار روما الداخلي بضاحية تشامبينو.

يذكر أن مدينة فاطمة التي تقع ببلدية أوريم (وسط)، معروفة بالرؤى الدينية التي حدثت عام 1917، وتدعى أسرار فاطمة، وهي عبارة عن وحي أعطي من جانب مريم العذراء للطفلة لوسيا دوس سانتوس، ولأبني عمها جاسينتا وفرانسيسكو مارتو.