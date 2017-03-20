أوروبا تفرض عقوبات على ضباط سوريين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر المجلس الأوروبي اليوم إضافة أسماء أربع ضباط من رتب عالية على لائحة الأشخاص المشمولين بعقوبات الاتحاد ضد سورية منذ عام 2011.

وأشار بيان صادر عن المجلس اليوم بهذا الشأن أسماء هؤلاء قد أُضيفت على لائحة العقوبات بسبب “دورهم” في عمليات استخدام أسلحة كيماوية ضد مدنيين، وحسب البيان “يأتي هذا الإجراء في إطار عملنا على محاربة انتشار واستعمال الأسلحة الكيماوية”.

ويأتي هذا القرار ليرفع عدد الأشخاص السوريين المشمولين بعقوبات الاتحاد الأوروبي إلى 239 شخصاً، حيث تنص العقوبات على منع دخول هؤلاء إلى أراضي الاتحاد وتجميد أصول أموالهم فيه.

ويتهم الاتحاد هؤلاء “المعاقَبين” بمسؤوليتهم عن عمليات القمع ضد المدنيين في سورية وتقديم الدعم للنظام السوري.

كما تم فرض عقوبات أوروبية على 67 شركة وهيئة أيضاً، تشمل قطاعات نفطية واستثمارية ومصرفية وتجارية.

ويجري تجديد هذه العقوبات سنوياً.

وأشار المجلس الأوروبي الى “التصميم” على ضرورة إيجاد حل سياسي دائم للصراع السوري في إطار قرارات الأمم المتحدة، وجاء في البيان “كما نذكر أن الاتحاد هو المانح الدولي الأكبر للمساعدات الإنسانية للسوريين”.

وكانت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد قد أصدرت وثيقة قبل أيام تتضمن استراتيجية أوروبية للإعداد لمستقبل سورية، والتي سيتم عرضها على وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في 3 نيسان / أبريل المقبل.

وستسري العقوبات على الأشخاص الجدد اعتباراً من يوم غد 21 آذار/مارس الحالي، حيث سيتم نشر النصوص القانونية الخاصة في الجريدة الرسمية الأوروبية.

هذا وكان دور الاتحاد الأوروبي في الملف السوري قد تراجع بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، بعد أن تسلم الثالوث الروسي – الإيراني – التركي دفة التحرك السياسي والعسكري.