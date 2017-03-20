دي ميستورا إلى موسكو بعد رفض دمشق استقباله

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت مصادر سورية مطلعة إن المبعوث الأممي لسورية ستافان دي مستورا يقوم بزيارة لموسكو للقاء مسؤولين روسيين لبحث رفض دمشق استقباله وعدم الترحيب به وبوساطته بعد الآن، وأشارت المصادر إلى أن دي ميستورا يستعد في الوقت نفسه لتسليم الملف لمرشّح آخر سيُعلن عنه الأمين العام للأمم المتحدة في وقت قريب.

ويعمل دي ميستورا وسيطا أمميا في الأزمة السورية، وسعى خلال أكثر من سنتين لعقد اتفاق سياسي بين الأطراف المتحاربة في البلاد دون أي نجاح يُذكر، ويأمل قبل استبداله أن يستطيع جمع المعارضة السورية والنظام في جولة خامسة لمباحثات جنيف الأسبوع المقبل، بعد انتهاء الجولة الرابعة في الثالث من الشهر الجاري دون أي نتائج تُذكر.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر لم تُسمّها، أن دمشق رفضت استقبال المبعوث الأممي لسورية ستافان دي مستورا قبيل انعقاد الجولة الخامسة من محادثات جنيف المرتقبة، دون ذكر الأسباب، وأنها أعلنته “شخصاً غير مرحب به في دمشق لا اليوم ولا في المستقبل”.

وأُلغيت الزيارة التي كانت مقررة أمس الأحد، بعد إبلاغ مكتبه رفض استقباله، وقالت مصادر مرتبطة بالمعارضة السورية إن السبب الأساس هو رفض دي ميستورا مبدأ وضع دستور جديد لسورية في ظل النظام الحالي وبرعايته.

ورفضت المتحدثة باسم المبعوث الدولي، يارا الشريف، التعليق على رفض دمشق استقبال دي مستورا.

وكان دي ميستورا قد التقى السبت في العاصمة السعودية الرياض، قياديين في الهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعرضة السورية، وناقشوا إمكانية حضور المعارضة السورية للجولة الخامسة من مؤتمر جنيف.

وقدم دي ميستورا خلال الجولة الرابعة من مؤتمر جنيف وثيقة غير رسمية تتضمن 12 بنداً، تخص رؤيته للتسوية في سورية، لم تحظ بتأييد أي من الأطراف ذات الصلة.