عباس يبحث مع السيسي الإتصالات الأمريكية والقمة العربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – القاهرة – غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر الاثنين، العاصمة المصرية القاهرة بعد زيارة استمرت يوما واحدا، التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.

واستمر اللقاء ساعة ونصف الساعة تركز على الإتصالات الفلسطينية مع الإدارة الأمريكية والإعداد للقمة العربية المرتقبة نهاية الشهر الجاري في الاردن.

ويقوم الرئيس الفلسطيني في الأيام القادمة بزيارة إلى المانيا ومنها إلى بلجيكا قبل أن يصل الأردن للمشاركة في القمة العربية.

ووصل الرئيس عباس مساء أمس إلى مصر قادما من العاصمة القطرية الدوحة.

وفي هذا الصدد قالت الرئاسة المصرية في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن “الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال استقباله اليوم للرئيس الفلسطيني (أبو مازن) موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، التي تحتفظ بمكانتها على قمة أولويات السياسة المصرية الخارجية باعتبارها القضية العربية المحورية، ونوه بسعي مصر الدائم إلى إيجاد حل عادل وسلام دائم وشامل يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأضافت أن الرئيس المصري “أكد على أن وحدة الموقف العربي، الذي يستند إلى مبادرة السلام العربية، التي تمثل عنصراً رئيسياً في التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية”.

ولفتت إلى أن “الرئيس الفلسطيني أشاد بالجهود المصرية الساعية إلى التوصل لحل للقضية الفلسطينية، وبتحركات مصر على مختلف الأصعدة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. وأكد حرصه المستمر على التشاور والتنسيق مع السيد الرئيس خاصة في هذا التوقيت وقبيل عقد القمة العربية في المملكة الأردنية”.

وقالت الرئاسة المصرية إن “الرئيس الفلسطينى حرص على إطلاع السيد الرئيس على مجمل الاتصالات الفلسطينية الأخيرة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، والتي تم خلالها التأكيد على التزام الجانب الفلسطيني بالتوصل إلى حل شامل مع إسرائيل”.

وأضافت إن الرئيس المصري “أكد على أن القضية الفلسطينية ستكون محل تباحث مع الرئيس الأمريكي (ترامب) خلال زيارة السيد الرئيس المرتقبة لواشنطن بداية شهر نيسان/أبريل المقبل، مشيراً إلى أهمية اضطلاع الإدارة الأمريكية بدورها المحوري في رعاية عملية السلام بما يؤدي إلى استئناف المفاوضات من أجل إنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية”.

ولم يصدر اي بيان عن الرئاسة الفلسطينية بشأن الإجتماع.