مينّيتي: أعادة أول زوارق دورية لليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الداخلية الايطالي ماركو مينّيتي إنه “بحلول منتصف شهر أيار/مايو المقبل سيتم تسليم ليبيا أول دفعة من زوارق الدورية التي كانت في عهدة بلادنا منذ عام 2011″، ومن ثم “إقامة مخيمات لاستقبال المهاجرين فيها بهدف ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان”.

وفي معرض تقديمه للخطوط العريضة “للمسار الذي تم الإتفاق عليه معا” في روما الإثنين، إلى جانب المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديميتريس افراموبولوس، على ضوء اختتام أعمال اجتماع فريق الاتصال بشأن طريق الهجرة التي تمرّ بمنطقة وسط البحر المتوسط، بين بلدان أوروبية وشمال أفريقية والذي التأم في روما الاثنين، أضاف الوزير مينّيتي أنه “سيتم أيضا إشراك المنظمات الدولية وغير الحكومية، كالمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية حقوق اللاجئين”.

من جانبه، اعترف افراموبولوس بأن “ايطاليا شهدت ضغوطا هائلة من ناحية تدفقات الهجرة غير النظامية”، لكن حرض على “ضمان أن ايطاليا ليست وحدها، فالاتحاد الأوروبي إلى جانبها”، واختتم بالقول إن”التحدي الذي نواجهه ليس أوروبيا أو أفريقيا، بل عالمي ومشترك”.

وأشار وزير الداخلية الى أنه “جرى خلال اللقاء، الذي أغناه وجود (رئيس الوزراء باولو) جينتيلوني و(رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز) السراج، تم الوقوف عند وضع مسيرة استقرار ليبيا ومحاربة المتاجرين بالبشر”، وفي هذا السياق، فإن “السيطرة على المياه الإقليمية تعد أمرا حاسما”، واختتم بالقول إن “هذا هو السبب في قيام ايطاليا بتهيئة وتدريب قوات خفر السواحل الليبية الجديدة”.