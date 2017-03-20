سيالة لـ آكي: رضا لنتائج إجتماع روما لفريق الاتصال حول الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد الطاهر سيالة، عن “الرضا” لنتائج الاجتماع الأول لفريق الاتصال حول طريق الهجرة المارّة بوسط البحر المتوسط، الذي عقد في روما الاثنين برئاسة وزير الداخلية الايطالي ماركو مينّيتي.

وأضاف سيالة في تصريح مقتضب لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن الإجتماع تمخض عن “بعض الوعود الجيدة”، وأردف “نأمل أن يتم الوفاء بالالتزامات”. كما أشار الى “أهمية أن لا تقتصر أوروبا على حراسة سواحلها”، بل “التحرك أيضا من خلال تدخلات مستهدفة في بلدان المنشأ (للمهاجرين)، في أفريقيا لخلق تنمية وتوفير فرص العمل”.

واختتم رئيس دبلوماسية حكومة السراج بالإعراب عن “السعادة الكبيرة” لأبلاغه من قبل السلطات الإيطالية بأن “السفارة في طرابلس سوف تبدأ بإصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الليبيين اعتبارا من الـ2 من نيسان/أبريل المقبل”.