ايطاليا: وصول مهاجرين شمال أفريقيين الى سردينيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كالياري ـ قالت مصادر أمنية ايطالية إن الطقس الجيد وظروف البحر المواتية تتيح استمرار رسو قوارب الهجرة المباشر من شمال أفريقيا على سواحل سولتشيس في جزيرة سردينيا، والتي يخيّم الغموض حول مصدرها.

وأضافت المصادر ذاتها أن “قوة شرطة منطقة كاربونيا (جنوب غرب سردينيا) وجدت الليلة الماضية في ميناء پينو، ببلدة سانت آنا، ثلاثة رجال قالوا إنهم تونسيي الجنسية”، وأنه “بعد حوالي ساعتين، تتبع الدرك في منطقة مازايناس القريبة، رجلين آخرين، قالا هما أيضا أنهما تونسيان، وإنهما رسيا بالقارب صباح أمس”، لكن “لم تعثر الشرطة على أي واسطة نقل على الساحل ولا تعتقد أن الأمر يتعلق بـ5 مهاجرين فقط”.

وذكرت المصادر أن “هناك شكوكا قوية أيضا حول جنسية المهاجرين التونسية”، مبينة أن “عمليات البحث استمرت طيلة الليل لتعقب مهاجرين غير نظاميين آخرين”. واختتمت بالقول إن “المهاجرين الـ5 تم نقلهم الى مركز الاستقبال الأولي في المنطقة لإجراء عمليات تحديد الهوية ورفع بصماتهم”.