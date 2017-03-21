 الاحتفال غدا باستكمال ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – تحتفل الكنائس المسيحية في القدس، يوم غد الأربعاء، باستكمال أعمال ترميم القبر المقدس في كنيسة القيامة والتي استمرت أكثر من 10 أشهر.

وقال الصندوق العالمي للأثار، الذي أشرف على عملية الترميم،إنه “تم الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد، سنة واحدة منذ تاريخ توقيع اتفاق بين قادة الطوائف المسيحية الثلاث في 22 أذار/مارس 2016، وسيسمح هذا الإنجاز بالاحتفال المشترك بعيد الفصح الغربي والأرثوذكسي في 16 نيسان/أبريل”.

وأضاف “تم تصميم الترميم وتنفيذه من قبل فريق متعدد التخصصات من الجامعة التقنية الوطنية في أثينا، بقيادة البروفيسور أنطونيا موروبولو، ورافق تنفيذ هذا العمل برنامج متواصل من التوثيق والرصد وإعادة تقييم فورية للمواد، وكان هذا بمثابة مساهمة قيمة لحوكمة المشروع من قبل المجتمعات المسيحية”.

وتابع “عمل الخبراء والبنائون على مدار الساعة، في معظم الأحيان خلال ساعات الليل، ويسمح التصميم الدقيق لموقع البناء للحجاج بزيارة المناطق الداخلية من القبر والصلاة على قبر المسيح دون انقطاع”.

وأشار إلى انه “لترميم البناء، بدأ العمل من خلال تفكيك البناء الخارجي حول ثلاثة جوانب، تم إصلاح البناء الأساسي، وتم إعادة وحدات الحجر إلى موقعها الأصلي ، وتم حقن الجص لتعزيز الهيكل”.

وذكر الصندوق العالمي للأثار انه “سيعقب استكمال هذا المشروع مرحلة ثانية من العمل تشمل تدخلات أدنى من مستوى طابق روتندا. والهدف من هذه التدخلات هو ضمان الاستقرار الهيكلي على المدى الطويل ومنع تكرار الضرر من الرطوبة في المستقبل. بالإضافة إلى إصلاح وترميم الأساس، سوف تشمل المرحلة الثانية تركيب قنوات الصرف الصحي والصرف الصحي الجديدة من خلال روتوندا التي تمر حاليا بالقرب من القبر المقدس وكذلك الحفاظ على الطابق روتندا. وهذا العمل، شأنه شأن العمل الذي أنجز للتو، سيجري على مدى عام واحد، في حين يظل الموقع مفتوحا أمام الزوار”.

والصندوق العالمي للاثار هو صندوق خاص يهتم بترميم المواقع الأثرية ويتخذ من ولاية نيويورك الأمريكية مقرا له.

وقال غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك الأرثوذكس اليوناني للقدس “إنها لحظة تاريخية من التعاون بين الطوائف المسيحية الكبرى، وغيرها من أنحاء العالم، لضمان الحفاظ على القبر المقدس الفريد للمسيحية”.

وأضاف “إن القبر المقدس هو قلب الأرثوذكسية والأمة الرومية، وبطريركية اورشليم هي مصدر الرسالة المسيحية وأول أسقف عل المدينة كان القديس يعقوب أخو الرب. البطريركية تحافظ على المقدسات كأماكن للعبادة في الأرض المقدسة، التي هي مكان للعيش المشترك وفي نفس الوقت مكان صراع بين اليهودية والإسلام”.

وأضاف أن “القبر المقدس هو تاج المقدسات المسيحية في الأراضي المقدسة وفي العالم المسيحي أجمع، والبطريركية الأورشليمية تفتخر كما إفتخر القديس بولس الرسول بالمسيح بأن الرب أعطى بركته لإصلاح بناء القبر المقدس”.

وتابع ثيوفيلوس الثالث أن “القبر المقدس هو مكان مسكوني، المسيح القائم من بين الأموات أخذ الطبيعة البشرية ومجدها بقيامته ويحفظ جميع الناس بقوته”.

ومن المقرر أن يشارك وزير الداخلية الاردني غالب الزعبي، مندوباً عن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنا عميرة نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مراسم الإحتفال غدا.

وبلغت تكلفة المشروع حوالي 3.5 مليون دولار تم تمويلها من قبل الكنائس الثلاثة الممثلة في كنيسة القيامة، إضافة إلى مساهمات من الفاتيكان والحكومة اليونانية والرئيس الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وقد لعب الصندوق العالمي للآثار دوراً أساسياً في جمع الأموال الضرورية .