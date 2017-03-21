عباس يزور واشنطن الشهر المقبل للقاء ترامب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- قال مسؤول فلسطيني إن الرئيس محمود عباس سيزور الولايات المتحدة الأمريكية في شهر نيسان/ابريل المقبل للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرجحا عقد اللقاء يوم الخامس عشر من الشهر.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيلتقي الرئيس الأمريكي يوم 3 نيسان/ابريل يعقبها في يوم 5 الشهر زيارة الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، إلى واشنطن ثم بعد ذلك زيارة عباس إلى واشنطن أيضا للقاء ترامب.

ورجح أن يتم اللقاء يوم 15 من شهر نيسان/ابريل، وقال الأحمد “الرئيس ابو مازن أكد للادارة الأمريكية على انه يجب أن نحضر بشكل جيد للزيارة وان عملية التحضير بحاجة إلى مزيد من الإتصالات وسيكون هناك وفد فلسطيني في واشنطن قبل زيارة الرئيس، ولكن استطيع أن اؤكد انها ستتم في شهر ابريل أيضا”.

وأشار الاحمد للإذاعة الفلسطينية الرسمية إلى انه “حتى الآن، فان ترامب وادارته وسياسته التي سينتهجها ما زالت في مرحلة الاستطلاع والانتظار والغموض أيضا بالرغم من الموقف التقليدي الأمريكي على مدار عقود المنحاز إلى إسرائيل مثل حديث الادارة الأمريكية عن رغبتها نقل السفارة إلى القدس وهذا سيؤدي ربما إلى القضاء على كل جهود التسوية واعادة الحيوية لها من قبل خلال تنفيذ القرارات الدولية”

وقال “الإتصالات التي اجرتها الادارة الأمريكية مع القيادة الفلسطينية ومن ابرزها المكالمة الهاتفية بين الرئيس ترامب وأبو مازن واستقبال الرئيس عباس لمبعوث عملية السلام (جيسون غرينبلات)، وبالتالي فان نبرة جديدة بدأت تظهر في الفترة الأخيرة لدى الإدارة الأمريكية ولا بد من توحيد الموقف العربي”.

وأضاف “تم في اللقاء ما بين الرئيس عباس والرئيس السيسي بحث موقف عربي موحد يلتف حول الموقف الفلسطيني بانهاء الاحتلال الإسرائيلي وان يكون عام 2017 هو عام انهاء الاحتلال وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وانقاذ حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها الشرقية والتمسك بما جاء في مبادرة السلام العربية حول هذا وحول عملية السلام برمتها”.