ألفانو: القضاء على التمييز العنصري تحد يواجه المجتمع الدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري، أكدت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها أنجيلينو ألفانو التزامها الراسخ على المستوى الدولي، ضد كل أشكال العنصرية وكراهية الأجانب والتعصب.

وأضاف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أن “القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري يشكل تحديا للمجتمع الدولي بأسره”، الذي “يحتاج إلى أن يواجه في ظل تضافر الجهود مع منظمات المجتمع المدني أيضا”، مبينا أن “التنشئة على حقوق الإنسان والتسامح، التي تشمل الأجيال الشابة في المقام الأول، أمر أساسي لهذا الصراع الحضاري”.

وخلص ألفانو مشيرا الى أن “إيطاليا تدعم توسيع نطاق التقيد بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وتنفيذ بنودها بشكل كامل”، والتي “صادقت عليها بلادنا عام 1976 “.