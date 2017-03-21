المعارضة السورية المسلحة تستخدم “تقنيات تشويش” بمعارك دمشق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تستمر المعارك الضارية بين فصائل من المعارضة السورية المسلحة وبين قوات النظام السوري، تساندها قوات غير نظامية رديفة لها، في أطراف العاصمة، واستطاع مقاتلو المعارضة التقدّم في الأحياء الشرقية لدمشق أكثر مما تقدّموا بالأمس، وسط حالة من الكر والفر بين الطرفين، خاصة مع استخدام النظام السوري سلاح الطيران في قصف الأحياء والأبنية التي سيطرت عليها المعارضة أمس الاثنين، والعديد من البلدات والقرى شرق العاصمة.

ووفق شهود عيان، فقد سيطرت المعارضة السورية المسلح على “كراجات العباسيين”، وبات صعباً على قوات النظام إبعادها لأن المنطقة مكشوفة نوعاً ما، والتثبّت فيها صعب، وبسبب قصف الطيران للأبنية والأحياء المحيطة بـ “الكراج”.

ووفق مصادر من قوات النظام، فإن مسلحو المعارضة استعادوا صباح اليوم أربع نقاط، في هجوم شنوه في جوبر، ترافق مع عملية تشويش كبير على أجهزة تنصت النظام، وانقطاعات في أجهزة التواصل إلكترونية التي تمتلكها قوات النظام، ووسط تحويم طائرات مراقبة مُسيّرة عن بعد لم يكن يمتلكها مقاتلو المعارضة من قبل، وفق تأكيد هذه المصادر.

إلى ذلك، أكّد سكان من دمشق أن أصوات سيارات الإسعاف لم تتوقف منذ فجر اليوم، وسط انتشار استثنائي لحواجز قوات النظام، وقطع العديد من الطرق الرئيسية شرق العاصمة، وفرض النظام خحظر تجوّل في ساحة العباسيين وسوق الزبلطاني وشارع بشارة الخوري وحيي التجارة والعدوي، فضلاً عن انتشار الدبابات في العديد من شوارع دمشق وتمركزها على مفارق الطرق، فيما يوحي بتوتّر شديد يعم أمن العاصمة.

وأعلنت المعارضة المسلحة تكبيدها قوت النظام والميليشيات الرديفة له، “أكثر من 50 قتيلاً في حصيلة أولية لمعارك اليوم منذ ساعات الفجر الأولى وحتى الظهيرة”، مؤكدة وجود حالة من “الانسحاب العشوائي والتخبط في صفوف قوات النظام والميليشيات المرافقة لها”، كذلك أعلنت عن “تدمير دبابتين اليوم من طراز (تي 72)” على جبهة جوبر.

ورداً على قيام المعارضة المسلحة بهجومها على أحياء دمشق الشرقية، قام النظام بقصف مكثف بالصواريخ الباليستية على كراج العباسيين ومحيطه، واعترف التلفزيون السوري ووسائل الإعلام الرسمية باندلاع اشتباكات عنيفة عند تقاطع الطرق المؤدية إلى وسط العاصمة.

وتحدث معارضون عن “إسقاط مقاتلي المعارضة لطائرة حربية في سماء حي جوبر الدمشقي”، لكن المصادر الموثوقة أشارت إلى إصابتها بمضادات أرضية تقليدية قبل انسحابها من سماء المنطقة عائدة إلى قواعدها.

إلى ذلك، أكد (فيلق الرحمن)، المنضوي في صفوف الجيش السوري الحر، والذي يتحمّل الجزء الكبر من حمل المعارك، اليوم (الثلاثاء)، أنه ملتزم بـ”كافة القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بالمعارك والنزاعات المسلحة”، ولا سيما “تحييد المدنيين في ودور العبادة عن المعارك”.

وقال الفيلق في بيان له إنه يلتزم “بتحييد المدنيين بكافة طوائفهم وانتماءاتهم، والبعثات الدبلوماسية، ودور العبادة والقائمين عليها، عن المعارك والنيران المباشرة وغير المباشرة”، كما التزم بـ “حسن معاملة الأسرى وجثث القتلى، وعدم إهانتهم وإيذائهم، وتأمين حماية الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني، وكافة المجموعات الإنسانية والإعلامية”.

وتوافد لمنطقة شرق دمشق “أعداد كبيرة من مقاتلي حزب الله اللبناني، ومقاتلين من الحرس الجمهوري السوري، والفرقة الرابعة التي يُرشف عليها شقيق الرئيس السوري، فضلاً عن ميليشيات تابعة لإيران كالنجباء وغيرها”، فيما تُقاتل فصائل (فيلق الرحمن) و(حركة أحرار الشام الإسلامية) و(هيئة تحرير الشام) بغرفة عمليات موحّدة، والذين بدأوا الأحد فجراً معركة أطلقوا عليها تسمية “يا عباد الله اثبتوا”.