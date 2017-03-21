ايطاليا: مدينة ميلانو تتهيأ أمنيا لزيارة البابا الوشيكة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قالت مقاطعة لومبارديا (شمال ايطاليا) إن البابا فرنسيس سيزور عاصمتها ميلانو في الـ25 من آذار/مارس الجاري، لسلسلة من الالتزامات المؤسساتية والدينية، والمدينة تتهيأ للزيارة بالفعل.

واضافت المقاطعة في بيان الثلاثاء، أن “كل الخبرة التكنولوجية التي اكتسبت خلال معرض إكسبو ميلانو 2015 سيتم تسخيرها لضمان الأمن خلال الزيارة”، وذلك “مع وضع خطة للتنسيق بين جميع المؤسسات والإدارات المحلية والبلدية ومديرية شرطة المدينة”.

وأشار البيان الى أن “الهيكل المعلوماتي الذي تركه لنا إكسبو 2015 تم تعزيزه من قبل مؤسسة لومبارديا لتكنولوجيا المعلومات، الشريك الاستراتيجي للمقاطعة”، مبينا أن “من بين أفضل الممارسات، في هذا المجال هو نظام لوحة حالات الطوارئ، الذي حرصت على تنفيذه المستشارة الإقليمية للأمن والدفاع المدني والهجرة في المقاطعة، سيمونا بوردونالي”، والذي “يوفر لمختلف المشغلين نظاما رقميا لمشاطرة فورية للمعلومات المفيدة وتأمين الاتصال بين المحطات التشغيلية المختلفة وتوفير معلومات محدّثة باستمرار”.

وتابع “إن لوحة حالات الطوارئ تتيح لإدارة المحافظة ومشغلي الهيئات مفردة، رؤية متكاملة وبيانات فورية لمراقبة الوضع، مما يتيح اكتشاف المخاطر الحقيقية أو المحتملة”. واختتم البيان بالقول إن “البيانات التي يتم جمعها ستوفر بشكل خاص للهيئات المرتبطة بالدفاع المدني وإدارة الإقليم”.