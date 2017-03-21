ألفانو يلتقي نظيريه الليبي واللبناني على هامش زيارته للولايات المتحدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-نيويورك- يلتقي وزير الخارجية الايطالي، انجلينو ألفانو على هامش زيارته الحالية للولايات المتحدة الامريكية نظيريه الليبي محمد طاهر سيالة واللبناني جبران باسيل.

وسوف يستهل رئيس الدبلوماسية الايطالية اجتماعاته مع الوزراء العرب بعشاء عمل مع وزير خارجية حكومة الوفاق سيالة يسبقه بلقاء مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي (السناتور الجمهوري) روبرت كوركر، حسبما أعلنت الخارجية الايطالية.

وسوف يجتمع ألفانو مع باسيل صباح يوم غد الاربعاء قبيل الانضمام الى الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول التحالف الدولي ضذ تنظيم الدولة (داعش).

وكان سيالة قد رافق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج في زيارة قصيرة لروما أمس الاثنين لحضور مؤتمر مجموعة الاتصال أوروبا-شمال افريقيا حول الهجرة غير النظامية.