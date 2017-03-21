االلجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا: نرفض توطين المهاجرين بالبلاد لخدمة المصالح الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-طرابلس- أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، عن “الانزعاج والقلق البالغ حيال تصريحات وزير الداخلية الايطالي علي هامش أعمال اجتماع دول شمال وجنوب المتوسط حول الهجرة في روما يوم أمس الاثنين 20 مارس 2017 ، وذلك بتوجة نحو أقامة معسكرات للمهاجرين في ليبيا”.

واعتبرت اللجنة، وفق بيان، “أن إقامة مخيمات للاجئين في ليبيا انتهاك صارخ ومتكرر من جانب الدول الأوربية لسيادة واستقلال القرار الوطني وللأراضي الليبية ككل”، وقالت أنها ترفض “أي محاولة تهدف لتصدير أزمة المهاجرين واللاجئين لتوطينهم في ليبيا خدمة للمصالح الأزروبية”.

كما أبدت اللجنة عن “تخوّفها حيال مصير المهاجرين واللاجئين الأفارقة العائدين الي ليبيا من اوروبا والذين لازالوا في ليبيا وما يتعرضون له من جرائم وانتهاكات جسيمة في مراكز الإيواء والاحتجاز بغرب البلاد من تعذيب جسدي ونفسي وسوء المعاملة والتعنيف الجنسي”.

هذا ولم يتحدث وزير الداخلية الايطالي خلال المؤتمر الصحفي عن توطين المهاجرين المتواجدين حاليا في اراضي بلاده أو في دول أوروبية أخرى بل عن صد محاولات لاحقة للهجرة غير النظامية التي تنطلق من شواطئ ليبيا نحو سواحل دول جنوب المتوسط الأوروبية، وعلى رأسها ايطاليا . وذكر أن حكومة بلاده ستسلم لاحقا ليبيا أول دفعة من زوارق الدورية التي كانت في عهدة بلاده منذ عام 2011، كما أعلن عن الاستعداد للمساهمة في “اقامة مراكز لاستقبال المهاجرين”، الذين ستعترضهم قوات خفر السواحل الليبي “للتأكد من أحقيتهم في نيل اللجوء بأوروبا”، وكذلك “اشراك المنظمات الاممية، كالمنظمة الدولية للهجرة ومفوضية حقوق اللاجئين، لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان”.