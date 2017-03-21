نتنياهو: روسيا لم تغير سياستها حيال هجماتنا في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس-قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إن “روسيا لم تغير سياستها حيال هجمات إسرائيل على شاحنات الأسلحة الموجهة إلى منظمة حزب الله في سورية”.

وكان نتنياهو يرد على أقوال مسؤولين سوريين بأن روسيا اوضحت لإسرائيل انها لن تسمح لها باستمرار اختراق الأجواء السورية لتنفيذ هجمات.

واضاف نتنياهو للصحفيين المرافقين له في زيارته إلى الصين، “خلال زيارتي إلى موسكو قبل اسبوعين قلت للرئيس فلاديمير بوتين بأن إسرائيل ستواصل مهاجمة سحنات الأسلحة التابعة لحزب الله في سوريا “.

وكانت إسرائيل نفذت منذ ذلك الإجتماع 3 هجمات، على الأقل، في داخل سورية.

وقال نتنياهو “لدينا سياسة بهذا الشأن ونحن لن نغيرها”. وأضاف “اذا توفرت معلومات استخبارية وعملياتية، فإننا نهاجم وسنواصل القيام بذلك، ونبذل جهودا من اجل عدم إصابة أحد لا يتوجب أن يصاب”

وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة (هآرتس) إن إسرائيل لا تبلغ الروس قبل أي هجوم وذلك حفاظا على سلامة قوات سلاح الجو الإسرائيلي.