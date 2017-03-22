البابا: حماية الماء كمورد للجميع

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن المياه “مورد للجميع”، وعلى هذا النحو يجب أن تكون محمية.

وفي ختام لقاء الأربعاء المفتوح مع الناس في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، وبمناسبة اليوم العالمي للمياه، الذي أقامته الأمم المتحدة قبل 25 عاما، أكد البابا “الحاجة لحماية المياه كمورد مشترك، وإبراز أهميته الثقافية والدينية أيضا”.

وحيّا البابا المشاركين بمؤتمر حول موضوع “تجمعات المياه: تقييم المياه من أجل عالم عطشان”، الذي ينظمه المجلس الحبري للثقافة ويلتئم بروما اليوم، وقال “أنا سعيد بهذا الاجتماع، الذي يمثل التزاما بمرحلة جديدة مشتركة من قبل مختلف المؤسسات لرفع الوعي بالحاجة إلى حماية المياه كمورد مشترك”، واختتم بالقول “أشجع بشكل خاص ما تبذلونه من جهد في مجال التعليم، مع مقترحات موجهة للأطفال والشباب”.