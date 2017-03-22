الرئيس الايطالي: خروج بريطانيا يتطلب اعادة التفكير بمسار التكامل الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس الدولة الايطالية، سيرجو ماتّاريلا أن الاحتفال بالذكرى الـ60 لمعاهدة روما، نواة الاتحاد الأوروبي، “يتطلب اعادة التفكير في مسار التكامل الأوروبي”، مشيرا الى أن الحاجة الى ذلك “تنمو باطراد في أعقاب استفتاء بريطانيا، كأول دولة عضو تخرج من الاتحاد الاوروبي منذ عام 1973”

وحذر ماتّاريلا، مخاطبا البرلمان الايطالي الاربعاء ضمن فعاليات الاحتفال بمعاهدة روما، من أنه “لا يوجد بلد أوروبي بوسعه لوحده ضمان الاستقلال الفعلي لخياراته”، وقال ان “العودة للسيادة الوطنية لن تضمن للمواطنين السلام والرفاهية والازدهار، لأنه لا يستطيع أي بلد أوروبي بمفرده الظهور على الساحة الدولية والادعاء بالتأثير على الأحداث، نظرا لحجم وأبعاد المشاكل” الدولية في الوقت الراهن.

واشار رئيس الدولة الى أن “الاختبارات التي تواجه الاتحاد الأوروبي، – فضلا عن القضايا المالية ومسالة الهجرة وتلك على الحدود الشرقية والبحر الابيض المتوسط ​​والتهديد الإرهابي، تضع بقوة الحاجة إلى اطلاق تحدي اصلاح المعاهدات الأوروبية”، واصفا ذلك بالأمر الذي “لا مفر منه”.