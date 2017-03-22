الفاتيكان: سياسة أوروبية جيدة للرد على الشعبوية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – اشاد الكرسي بـ”السياسة الجيدة للرد على الشعبوية”، في الإتحاد الأوروبي.

وفي مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية، بمناسبة الذكرى الـ60 لمعاهدة روما، التي تمرّ السبت المقبل، أضاف أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال پييترو پارولين، أن “أوروبا ستَسلم إن عادت إلى أصولها”، موضحا معنى احتفالات يوم السبت المقبل، بأن “الاحتفال بهذا الحدث يذكرنا بأنه لا يزال العمل معا ممكنا”، فـ”ما يجمعنا هو أهم وأقوى بكثير مما يفرّقنا”.

وتناول الكاردينال قضية الشعبوية، قائلا “إنها علامة على الشعور بضيق شديد، يخيم على طيف واسع من الناس في أوروبا”، والذي “تفاقم بسبب آثار الأزمة الاقتصادية وقضية الهجرة”، مبينا أن الشعبوية “استجابة جزئية لمشاكل معقدة”، ولا “يمكن أن التقليل من شأنها في أي حال من الأحوال، لأن تاريخ أوروبا الحديث يبين لنا الآثار المدمرة التي يمكن أن تنجم عنها”.

وذكر وزير خارجية الفاتيكان أن “المخاوف التي يمكننا الشعور بها، واقعية ولا يمكن التخلص منها بأي شكل من الأشكال”، والتي “ينبغي أن تكون بمثابة حافز لإعطاء إجابات سياسية حقيقية، تتمكن في الوقت نفسه أن تؤكد مبدءاً مثاليا، والإشارة إلى أفق عمل وإعطاء إجابات ملموسة”.

وزجر الكاردينال پارولين عالم السياسة قائلا “لسوء الحظ، إن السياسة اليوم يتم حصرها في مجموعة من ردود الفعل، والتي غالبا ما تأتي من خلال الصرخات”، وهي “إشارة لغياب المُثل العليا والتوجه الحديث نحو التملّص”، لقد “انتهى الأمر بالسياسة الى مجرد كسب فوري لأصوات الناخبين”.

أما بشأن كيفية التعامل مع الإرهاب الأصولي والخوف من تفشّيه، فقد قال وزير خارجية الفاتيكان إنه “يُحارب بإستعادة أوروبا والغرب عموما، تلك الروح التي فُقدت وراء سراب ثقافة الاستهلاك”.