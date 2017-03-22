أوروبا تبدأ التحضير لتلقي الاخطار البريطاني لتفعيل عملية الخروج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – بدأت المفوضية الأوروبية التحرك بانتظار تلقي الإخطار البريطاني بتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة وإطلاق عملية مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوربي.

وقد استضافت المفوضية خلال اجتماعها الدوري اليوم كبير المفاوضين الأوروبيين الدبلوماسي الفرنسي ميشيل بارنييه، الذي استعرض الخطوات التي يريد الشروع بها بعد تلقي الاخطار، المقرر في 29 الشهر الجاري.

وأشار المتحدث باسم المفوضية الى أن بريطانيا ستصبح دولة جارة لأوروبا حينما تأخذ المادة 50 كل مفاعيلها القانونية، و”هذا يعني أن الأمر لن يتم إلا بعد الوصول إلى اتفاق نتيجة التفاوض الذي تنظم آليته المادة المذكورة”، حسب كلام ماغاريتس شيناس.

إلى ذلك، سجلت المفوضية الأوروبية اليوم مبادرتين للمواطنين تختصان بحقوق المواطنين الأوروبيين في إطار عملية خروج بريطانيا، فيما تم رفض مبادرة أخرى تطلب وقف هذه العملية.

وفي هذا الإطار، علل شيناس رفض الاتحاد للمبادرة الثالثة، بقوله أن إيقاف عملية خروج بريطانيا ليست في قدرة ولا من صلاحيات الاتحاد.

ويتعين على المفوضية الأوروبية، بموجب معاهدة لشبونة، قبول المبادرات أو الاقتراحات المقدمة من قبل مواطنين أو هيئات مجتمع مدني أوروبية، ليتم تحليلها ودراستها فيما بعد.

والهدف من هذه المبادرات هو السماح للمواطنين الأوروبيين بـ”التدخل” في عمل المؤسسات الأوروبية، ما يعني سن تشريع ما أو إيقافه.

هذا ومن المقرر أن تقدم المفوضية الخطوط العريضة للمفاوضات مع بريطانيا مباشرة بعد تلقيها الإخطار، على أن يتم إعطاء الإشارة النهائية بإطلاق المفاوضات، خلال قمة طارئة مقررة في 29 الشهر المقبل.