برلمانية ايطالية: سفن أجنبية تجمع المهاجرين قبالة مياه ليبيا وتنقلهم لبلادنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت برلمانية يمينية ايطالية إن سفنا أجنبية تقوم بجمع المهاجرين وتنقلهم جميعا الى بلادنا.

وأضافت رئيسة لجنة منطقة التأشيرة الموحدة (شنغن) بالبرلمان الايطالي، لاورا رافيتّو ، أن “المياه الدولية قرب الساحل الليبي تعج بسفن تابعة لمنظمات غير حكومية صغيرة، تنتهك اتفاقية جنيف، ولا تحمل المهاجرين الذين يتم انقاذهم في عرض البحر إلى أقرب ملاذ آمن، بل تجلبهم كلهم تقريبا الى السواحل الايطالية”.

وتابعت البرلمانية من حزب (فورتسا ايتاليا)، أنه “عند هذه النقطة، أتساءل عما إذا كانت معاهدة دبلن ينبغي تطبيقها من قبل بلادنا أيضا”، فـ”من الواضح أن إيطاليا لا يمكنها أن تكون ملزمة بفحص ملفات جميع المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئنا”، إذ أن “هؤلاء المهاجرين يجب في واقع الأمر توجيههم نحو دولة أخرى، تعد بلد الوصول الأول”.

واختتمت رافيتّو بالقول “أعتقد أنه ينبغي النظر في إمكانية أعتبار الدول التي ترفع أعلامها سفن المنظمات غير الحكومية، كدول الوصول الأول”.