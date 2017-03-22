جنيف ينطلق الخميس بحضور النظام السوري والمعارضة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- بعد أن وافقت المعارضة السورية على حضور مؤتمر جنيف، ستنطلق أولى جلسات الجولة الخامسة منه غداً الخميس في جنيف، وسط تغييرات عسكرية ميدانية في دمشق وفي حلب وفي شمال البلاد لصالح المعارضة المسلحة، التي يُشارك عنها ممثلون في المؤتمر.

وأكّدت الأمم المتحدة أمس (الثلاثاء) على موافقة الأطراف على الحضور إلى طاولة جنيف، وأشارت إلى أن وفدي النظام والمعارضة سيحضران إلى لاستئناف مفاوضات السلام، متوقعة أن تستمر إلى الأول من نيسان/أبريل القادم، وأعلن أن كل المدعوين الذين حضروا الجولات السابقة من المفاوضات في شباط/فبراير الماضي أكدوا مشاركتهم، بمن فيهم الفصائل العسكرية المسلحة.

واستبق المبعوث الأممي لسورية ستافان دي ميستورا انعقاد الجولة الخامسة من مؤتمر جنيف بجولة على عدة عواصم من بينها موسكو، تحضيرًا للمحادثات، لكن دمشق رفضت استقباله، ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن مصادر سورية تأكيدها أن دي ميستورا “غير مرحب به في دمشق لا الآن ولا في أي وقت لاحق”.

ومن المفترض، وفق الأمم المتحدة، أن تُركّز المحادثات على أربعة قضايا هي أسلوب الحكم، والتعديلات الدستورية، والانتخابات، وإجراءات مكافحة الإرهاب، وتختلف المعارضة السورية والنظام ومن خلفهم حلفائهم، على ترتيب الأولويات.

وكانت المعارضة السورية قد استبقت جولات مؤتمر جنيف بشن هجوم واسع على العاصمة دمشق من جهتها الشرقية، وحققت انتصارات وخروقات عسكرية هامة، وكبّدت قوات النظام السوري والميليشيات الرديفة لها “خسائر كبيرة في الأرواح والآليات”، ومازالت المعارك مستمرة على الرغم من أن الطرفين تفصلهما ساعات عن مفاوضات جنيف.

كذلك حققت المعارضة ما وصفتها “نجاحات عسكرية” في ريف مدينة حماة شمال سورية، وتقدّمت مسيطرة على نحو 16 بلدة وقرية ومزرعة، وسط “انسحابات سريعة” لقوات النظام والميليشيات الرديفة لها من المنطقة.