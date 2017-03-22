مسؤول أوروبي يؤكد على ضرورة الحزم في المفاوضات مع بريطانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – شدد الدبلوماسي الفرنسي ميشيل بارنييه، المكلف قيادة المفاوضات مع بريطانيا لترتيب خروجها من الاتحاد الأوروبي، على نية الطرف الأوروبي التعامل “بحزم وبروح من الصداقة” أيضا مع بريطانيا أثناء مرحلة المفاوضات.

جاء ذلك في مداخلة له أمام أعضاء لجنة الأقاليم، التابعة للبرلمان الأوروبي، اليوم في بروكسل، حيث أكد على محدودية فترة التفاوض و ضرورة التوصل إلى اتفاق لمصلحة الطرفين، حيث رأى أنه “يجب أن يراعي أي إتفاق قادم مصالحنا ويعلي شأن قيمنا، ولكن نكون سذجاً”، حسب قوله.

واعتبر بارنييه أن على الطرفين الأوروبي والبريطاني العمل على حل عدة مشاكل تتعلق بالموازنة الأوروبية الممتدة لعام 2020، والتعاطي مع تعقيدات مسألة السوق الموحدة التي لا تُبنى إلا على التوازن بين الامتيازات والالتزامات.

أما بشأن الدفاع، فلم يستبعد بارنييه أن يتم عقد اتفاق دفاعي مشترك مع بريطانيا عندما يحين الوقت لذلك، وقال “لا يمكن وضع أمن المواطن الأوروبي بالميزان ومساواته مع مسائل التجارة والمصالح الاقتصادية”.

ورأى المفاوض الأوروبي أنه من واجب بروكسل ولندن العمل على تبديد الغموض الذي يحيط بفترة المفاوضات، سواء كان ذلك بالنسبة للشركات أو للأفراد.

ورأى أنه من المفيد العمل بروح من الانفتاح من أجل تأمين قواعد صلبة للعلاقات المستقبلية بين الاتحاد وبريطانيا سواء جاءت على شكل إتفاق شراكة أو غير ذلك.

وأوضح أن الاتحاد يريد توجيه رسالة واضحة للندن مفادها أن الخروج من تحت مظلة التكتل لا يجب أن تخلق وضعاً أفضل من البقاء في داخله.

هذا ويتعين على بارنييه وفريقه التعاطي مع العديد من المسائل الشائكة أثناء المفاوضات، على غرار وضعية الأقاليم الأوروبية التي تستفيد من الاستثمارات والخبرات والأبحاث البريطانية وكذلك مصير الأوروبيين المقيمين في بريطانيا والعكس.

هذا ومن المتوقع أن ترسل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إخطاراً رسمياً في 29 الشهر الجاري لبروكسل لتؤكد فيه نية بلادها الخروج وتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الناظمة لهذا الأمر.

هذا ويؤكد بارنييه على أن المفاوضات بين بروكسل ولندن يجب أن تنتهي حكماً في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2018، ليتسنى بعدها للبرلمانات المحلية والفيدرالية والبرلمان.