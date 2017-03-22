جينتيلوني: ايطاليا والمملكة المتحدة معا في الرد بحزم على الارهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء الايطالي، باولو جينتيلوني عن “قرب ايطاليا من شعب وحكومة بريطانيا”، اثر “الهجوم الذي ضرب قلب لندن و مؤسساتها الديمقراطية”، في اشارة هجوم ويستمنيستر قرب البرلمان البريطاني الذي اسفر، وفق حصيلة أولية، عن ثلاثة قتلى و20 جريحا ومقتل منفذ الهجوم على يد رجال الشرطة، حسبما أفادت وسائل اعلام بريطانية .



وقال جينتيلوني مساء الأربعاء “أود أن أعرب عن تعازي الحكومة الايطالية وتعازي الشخصية لأسر الضحايا وتعاطفي مع الجرحى”، مشددا على أن “وقوف إيطاليا والمملكة المتحدة جنبا إلى جنب في إدانة الارهاب وفي الرد الحازم على كل أشكاله”. وفي سياق متصل أعلن وزير الداخلية ماركو مينيتي عن اجتماع صباح غد الخميس للجنة التحليل الاستراتيجي لمكافحة الإرهاب (C.A.S.A.)، بمشاركة رؤساء قوات الشرطة وأجهزة الاستخبارات “لتبادل المعلومات وتقييم التهديد الإرهابي”.