ادانة أوروبية لهجوم لندن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – بدأت ردود الفعل الأوروبية تتواتر بشأن الهجوم المزدوج الذي حصل بعد ظهر اليوم في العاصمة البريطانية لندن وأدى إلى مقتل 4 أشخاص وجرح العشرات.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، على استعداد أوروبا لمساعدة بريطانيا في الكشف عن ملابسات هذا الحادث الإرهابي، وقال “نحن مع بريطانيا في هذا الوقت الصعب”، حسب كلامه.

أما رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشيل، فقد عبر عن تفهمه لمعاناة البريطانيين وتعازيه لأقارب وأسر الضحايا، وقال “بلجيكا تتضامن معكم ضد الإرهاب”، موجهاً كلامه للحكومة والشعب البريطانيين.

ويتزامن هذا الهجوم مع الذكرى الأولى لهجمات بروكسل، التي أدت إلى مقتل 32 شخص وجرح وإصابة المئات.