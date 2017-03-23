واشنطن تعارض البناء خارج الكتل الإستيطانية الإسرائيلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قال مسؤول إسرائيلي إن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من إسرائيل وقف البناء في المستوطنات المعزولة الواقعة خارج الكتل الاستيطانية المقامة على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف المسؤول في تصريحات لصحيفة (هآرتس) الإسرائيلية الخميس، أن “الصيغة التي عرضها المبعوث الأمريكي ومستشار الرئيس الأمريكي للإتفاقات الدولية جيسون غرينبلات، شملت موافقة امريكية صامتة على البناء في الاحياء اليهودية في القدس الشرقية، والبناء داخل الكتل الاستيطانية، بحجم يتم الاتفاق عليه بين اسرائيل والولايات المتحدة”.

وتابع المسؤول “شملت الصيغة التي عرضها غرينبلات طلبا امريكيا بأن لا تبني اسرائيل في المستوطنات الواقعة خارج الكتل بدون استثناء”.

وتجري الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مفاوضات للتوصل إلى تفاهم بشأن البناء الإسرائيلي في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية والإستيطان بشكل عام.

وقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إحراز تقدم في المفاوضات دون الكشف عن تفاصيلها.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن “نتنياهو تحفظ من الاقتراح الأمريكي، خاصة اعلان التجميد العلني والرسمي للبناء خارج الكتل، والسبب الرئيسي لذلك هو ان نتنياهو يعتقد بنه سيجد من الصعب تمرير صيغة كهذه في الائتلاف في ضوء المعارضة من قبل الكثير من وزراء الليكود الى جانب وزراء البيت اليهودي”.

وقال “لم يتم التوصل الى اتفاق ولذلك تقرر مواصلة مناقشة الموضوع خلال المحادثات التي جرت هذا الاسبوع بين مستشاري نتنياهو وغرينبلات في واشنطن”.

وكان نتنياهو قد قال أمس الاول، خلال محادثة مع المراسلين الاسرائيليين في بكين، إن مسألة البناء في الاحياء اليهودية في القدس الشرقية، ليست جزءاً من المفاوضات مع الادارة الامريكية.

وأضاف “انا لا اناقش موضوع البناء في القدس. هذا ليس ضمن المعادلة. انا مستعد لمناقشة البناء في المستوطنات وابحث عن صيغة للبناء في يهودا والسامرة. يوجد تضارب في وجهات النظر مع الامريكيين، ولذلك التقيت المبعوث الامريكي جيسون غرينبلات مرتين وارسلت وفدا الى واشنطن من اجل التوصل الى تفاهمات”.

ومن بين المسائل التي ناقشها الوفد الاسرائيلي مع الجانب الامريكي، التزام نتنياهو ببناء مستوطنة للمستوطنين الذين تم سحبهم من بؤرة عمونة غير القانونية في وسط الضفة الغربية.

وعلى الرغم من التزام نتنياهو هذا، إلا أن البيت الابيض اعرب عن معارضته لإقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ولذلك لم يتم بعد التوصل الى صيغة تسمح بتنفيذ التزام نتنياهو للسكان.