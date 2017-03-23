مسؤول فاتيكاني: دون قيم مشتركة للاتحاد الأوروبي يسهل تغلغل الإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – رأى مسؤول فاتيكاني أن غياب القيم المشتركة للاتحاد الأوروبي يجعل من الأسهل تغلغل الإرهاب.

وفي تعليق متلفز على الهجوم المزدوج الذي وقع في لندن أمس وأدى الى مقتل 4 أشخاص وجرح العشرات، أضاف رئيس الأكاديمية البابوية من أجل الحياة، المونسنيور فينشنزو پاليا، أن “أوروبا غير مهتمة بالجوهريات، من السهل عليها أن تفسح مجالا لشظايا مجنونة (أشخاص لا يمكن السيطرة عليهم) مثل هذا الارهابي”.

ولفت المونسنيور پاليا الى أنه “عندما تتفتت وتتشرذم روح قارة ما، ولا تعود تجمعها مُثُل وأحلام، فمن الواضح أن الشظايا المجنونة يمكنها أن تجد فجوات للتغلغل بسهولة أكبر”، مبينا أنه “ليس من قبيل الصدفة أن تكون المدن الأوروبية الكبيرة بضواحيها اللا إنسانية، أرضاً خصبة لنشوء هذه الخلايا”.

وتابع “هناك حاجة لتضامن جديد، تقارب وتلاحم، فهذه صرخة أوروبا التي تتحطم، تجد مشقة في التوحد وتخاف من أشياء لا ينبغي أن تخيفها”، مؤكدا “نحن بحاجة الى مزيد من الاهتمام بضواحي المدن”.

وأشار المسؤول الفاتيكاني الى أن “الإسلام ليس هو الإرهابي، بل أن الإرهاب هو الذي يكتسي قناع الإسلام”، وهذا يعني أن “هناك ضعف ثقافي وأخلاقي يمثل بالتأكيد أرضية ملائمة للتطرف ولأناس مجانين ورهيبين كالذي نفذ الهجوم في لندن”.