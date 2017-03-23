بلجيكا: زيارة برلماني ليبرالي لسورية تخلق جدلاً سياسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أدت الأنباء التي ودت عن مشاركة عضو الحركة الإصلاحية البرلماني آلان دستكس، في وفد دبلوماسي دولي توجه إلى سورية بداية هذا الأسبوع، حالة من الإرباك لدى كبار المسؤولين في الحركة الليبرالية التوجه.

وكان دستكس، وحزبه داخل الائتلاف الحاكم على المستوى الفيدرالي، قد شارك بوفد دولي ضم نواب من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا وأعضاء من مجلس الدوما (البرلمان) الروسي، يقوم حالياً بزيارة لسورية وإجراء لقاء مع الرئيس بشار الأسد.

ولم تنجح الحركة الإصلاحية بالتكتم لوقت طويل على هذا التحرك، وحاولت لعب ورقة الشفافية، وحسب المتحدث باسم ريندرز، فقد “تحدث النائب المذكور مع وزير الخارجية ديديه ريندرز، الذي ذكره بالأخطار التي تنطوي عليها هذه الزيارة”.

وعبر دافيد مارشال، عن خشية الحزب، الذي ينتمي إليه ريندرز أيضاً، من استخدام مثل هذه الزيارة كأداة للدعاية، لصالح دمشق، خاصة وأنها نُظمت من قبل السلطات السورية والروسية معاً.

وأوضح مارشال أن الحزب لا يمنع تحرك الأفراد، لكنه لا ينصح بذلك عندما يتعلق الأمر بسورية بشكل خاص، قائلا إن “السيد دستكس ذهب إلى سورية بوصفه برلمانيا وليس عضواً في الحزب”.

أما إدارة حزب الحركة الإصلاحية فقد أكدت أنها تقوم حالياً بتقييم تحرك آلان دستكس، لاتخاذ ما يلزم بحقه من إجراء، ” ولكننا ننتظر عودته”، حسب بيان الحزب.

ولا تعتبر هذه الزيارة هي الأولى من نوعها لبرلماني بلجيكي إلى سورية، فقد قام العديد منهم، خاصة ممن ينتمون إلى تيارات اليمين المتطرف وأحزاب المعارضة بعدة زيارات لدمشق ولقاءات مع الرئيس الأسد.

كما تقوم وفود برلمانية أوروبية بزيارة سورية بشكل شبه دوري.

وفي كل مرة تحاول الحكومات والدول الأوروبية التأكيد على حق البرلمانيين في التحرك بحرية والسفر حيث يشاؤون دون أن يعبر ذلك بالضرورة عن رأي حكوماتهم.

ويرى مراقبون محليون أنه بات من الصعب على دول الاتحاد الأوروبي إنكار اتصالاتها مع الحكومة السورية ومسؤوليها، رغم استمرارها في إظهار “الرفض الرسمي” لمثل هذا الأمر.

أما من ناحية المؤسسات الأوروبية، فيأتي ردها غامضاً حول هذا الموضوع، فهي تقول أنها تتحاور مع جميع الأطراف فيما يتعلق بالملف السوري، وأن الأمم المتحدة هي الطرف الذي يتعامل مع دمشق.