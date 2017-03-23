عريقات ينفي نية الفلسطينيين طرح مشروع جديد للسلام أمام القمة العربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله -نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات ما قاله الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد ابو الغيط عن نية الفلسطينيين تقديم مشروع جديد لتبنيه في القمة العربية المرتقبة نهاية الشهر الجاري في الأردن.

وقال عريقات “هذا الكلام غير صحيح، أنا سمعته على لسان الأمين العام لجامعة الدول العربية ونحن ننفيه جملة وتفصيلا وفي الحقيقة، فإن الموقف العربي مشترك وهو يستند إلى مبادرة السلام العربية وقد تمت الصياغة الأولية لقرارات القمة العربية القادمة من قبل وزراء الخارجية العرب في القاهرة قبل اسبوع وبالتالي فإن هذا الكلام عار عن الصحة تماما”.

وأضاف للإذاعة الفلسطينية الرسمية “الموقف الفلسطيني ملتزم بقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الدولتين على حدود 1967 وكذلك الحال بالنسبة لحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضيتي اللاجئين والأسرى استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، إضافة إلى ابقاء مبادرة السلام العربية دون تغيير وكذلك الحال بالنسبة لقرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار 2334 وقرارات الجمعية العامة للأممم المتحدة كافة وعلى رأسها القرار 194”.

وتابع “المشروع الفلسطيني مؤسس له وهو يمثل ركيزة اساسية في القانون الدولي اليوم وهو اقامة دولتين على حدود 1967 وانهاء الاحتلال الإسرائيلي واقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 وحل قضايا الوضع النهائي كافة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ورفض الاستيطان واعتباره لاغ وباطل ..هذه هي المواقف الفلسطينية”.

ويبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس زيارة إلى المانيا تقوده إلى بلجيكا ومنها إلى الاردن للمشاركة في القمة العربية.

وأشار عريقات إلى أن عباس سيطلب من القادة الأوروبيين الذين سيلتقيهم الإعتراف بدولة فلسطين.