الاتحاد الاوروبي يطالب تركيا بتفسيرات حول تصريحات أردوغان بشأن أمن مواطنيه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – استدعى الاتحاد الأوروبي رئيس الوفد التركي الدائم لديه لتقديم تفسيرات للتصريحات الأخيرة للرئيس رجب طيب أردوغان.

وكان أردوغان قد حذر القادة الأوروبيين من عواقب سياستهم تجاه أنقرة، مهددا من أن مواطنيهم لن يستطيعوا في المستقبل التجول بحرية وأمان في الشوارع، وأن أوروبا لن تستطيع إهانة بلاده.

واعتبر الاتحاد أن تصريحات الرئيس التركي تمس مباشرة أمن المواطن الأوروبي، مشيراً إلى ضرورة الحصول على توضيح للموقف.

وبما أن التصريحات التركية تزامنت مع وقوع هجمات لندن، التي استهدفت البرلمان البريطاني يوم أمس وأدت إلى مقتل وجرح عدد من الأفراد، عبر الاتحاد الأوروبي عن قناعته بضرورة أن تلتزم كل الأطراف الحذر.

وفي هذا الإطار، أشار المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إلى أهمية ضبط النفس في هذا الوقت الصعب والحساس، وقال “علينا الحذر وعدم إطلاق تصريحات وأحكام أخلاقية، خاصة بعد وقت قصير من وقوع حدث مأساوي”، على حد تعبير ماغاريتس شيناس.

أما تصريحات الرئيس التركي، فتأتي ضمن حملة تهديدات تشنها السلطات التركية، على مختلف مستوياتها، على مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي، إثر قيام بعض العواصم بمنع تجمعات انتخابية، على أراضيها، لصالح التعديلات الدستورية التي ينوي أردوغان تمريرها.

ولا يعد التوتر الأوروبي – التركي حديث العهد ولكنه شهد عدة مراحل تصاعد، خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو الماضي، ثم بعد أن قيام ألمانيا وهولندا بمنع تجمعات مؤيدة لأردوغان وطرد مسؤولين أتراك.