جينتيلوني: الاتحاد الأوروبي نموذج ناجح لكنه مهدد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني “لا يمكننا إخفاء أن هذا النموذج الناجح للإتحاد الأوروبي يتعرض لهجوم”، مبينا أن “عدم استكمال الحكم السياسي لمنطقة اليورو وبطء الاستجابات المنسقة على تدفقات الهجرة كشفت لنا نقاط ضعف عملنا هذا”.

وفي رسالة بمناسبة الذكرى الـ60 لمعاهدة روما، نشرتها صحيفة (لا ستامبا) الخميس، أضاف جينتيلوني أن “الثقة بالمؤسسات الأوروبية تمرّ من خلال مجتمعاتنا والرأي العام لدينا، ولا تكفي تعديلات مؤقتة أو ردود على أحداث فردية كخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي”، مؤكدا أن “علينا الإنطلاق مجدداً، ونريد فعله من روما في الـ25 من آذار/مارس، عند الاحتفال بالذكرى الـ60 لمعاهدة روما مع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي”.

وتابع “لا نريد الإحتفال بتلك المعاهدة بمجرد صورة عائلية”، بل بـ”وضع هدف رسم الطريق إلى الأمام على مدى العقد المقبل وما بعده”. وأردف “نحن نعتقد أن الوقت قد حان لإتحاد أوروبي أكثر تماسكا”، إلا أنه “يمكن، في الوقت نفسه، السماح لمستويات مختلفة من التكامل، لأن من الصحيح أن من حق الدول امتلاك طموحات وإجابات مختلفة”.

وأشار رئيس الحكومة الإيطالية الى أن “هذه الطريق نصت عليها معاهداتنا بالفعل، وهي أداة علينا استخدامها لأجل اتحاد الأوروبي أبسط وأكثر فعالية”، وكذلك “أكثر قدرة على مواجهة تحديات الحاضر”، والذي “يسمح لمن يمكنه، بالمضي قدما بشكل أسرع وأبعد”، مبينا أن “دفعة النزعات الوطنية والمناهضة لأوروبا لا يستحيل التصدي لها”، ولقد “أثبتت الانتخابات الهولندية الأخيرة ذلك”.

وأكد جينتيلوني أنه “بفعل إيمان بالمستقبل، يمكننا أن نعطي دفعة جديدة لمشروع الاتحادي”، فـ”بهذه الثقة نفسها، أقدم مؤسسو أوروبا على خيارات قدمت لقارتنا عقودا من الازدهار والتنمية”، وخلص الى القول “إن تمكنا من استعادة هذه الروح انطلاقا من روما، فمشروع التكامل الأوروبي ما يزال لديه الكثير ليعطيه”.