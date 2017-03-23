المفوضية الأوروبية تقلل من آثار خلافات قبل قمة روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تحاول المفوضية الأوروبية التخفيف من آثار خلافات بين الدول الأعضاء حالياً قبل ساعات من انعقاد القمة الخاصة باحياء الذكرى الستين لمعاهدة روما، والمقررة في العاصمة الإيطالية يوم السبت القادم.

وأشار المتحدث باسم المفوضية الأوروبية الى أن الدول الـ27 المشاركة في القمة، بدون بريطانيا، وزعماء المؤسسات الأوروبية سيوقعون الإعلان الذي سيصدر عن القمة، والذي سيرسم ملامح المرحلة المقبلة من تاريخ الاتحاد.

وجاءت تصريحات ماغاريتس شيناس، في إطار سعي المفوضية للتخفيف من حدة “التهديدات” البولندية بعدم توقيع الإعلان في حال لم تلب شروط وارسو، ملفتا الى أن رئيس المفوضية جان كلود “يونكر على ثقة بأن توقيع الإعلان سيتم بلا مشاكل”، حسب كلامه.

وهذا وتتكثف الاتصالات خلال اليوم ويوم غد بين مختلف العواصم الأوروبية لإقرار نص الإعلان، “إذ لن يتم مناقشة النص يوم السبت”، حسب مصادر مطلعة.

وتفيد المصادر بأن هناك “توافقاً مبدئياً” بين الدول على نص إعلان يؤكد على وحدة الاتحاد الأوروبي مع التركيز على مراعاة إمكانيات ورغبة كل دولة في تحقيق الاندماج الأوروبي.

وترتسم حالياً ملامح إعلان روما، الذي يؤكد على ضرورة أن تقوم أوروبا على مبدأ السرعات المتفاوتة، دون المساس بوحدتها، حيث “سيركز النص على ضرورة أن تسير الدول بإيقاعاتها الخاصة ولكن شريطة أن تنظر في نفس الاتجاه”، حسب المصادر نفسها.

وترى المصادر أن النص المقترح يشكل “حلاً وسطاً” بين مختلف الآراء ويلبي جميع الطلبات.

وترفض بولندا ومعها دول أوروبا الشرقية، أي إشارة إلى أوروبا بسرعات متفاوتة خشية أن يخلق ذلك تمييزاً بين الدول القديمة أو الحديثة العضوية، الغنية أو الفقيرة، الشرقية والغربية.

كما تريد وارسو أن يتضمن النص إعلاناً واضحاً حول ضرورة التعاون مع حلف شمال الأطلسي في مجال الدفاع، وضرورة الحفاظ على السوق المشتركة.