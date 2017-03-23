ألفانو: إغلاق حدود أوروبا لن يُكسبنا الأمان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير الخارجية الإيطالي انجلينو ألفانو أن إغلاق حدود الإتحاد الأوروبي لن تكسب أمانا أكبر لدوله الاعضاء.

وفي تصريحات على هامش مؤتمر عن الاتحاد الأوروبي في روما، أضاف الوزير ألفانو أن “ما ينادي به أولئك الذين يدعون السيادة، من إغلاق للحدود وخروج من الاتحاد الأوروبي، وترك اليورو، لن يجعلنا أكثر أمانا وثراء”، بل “أعتقد أن ما سيحدث هو العكس تماما”.

وذكر رئي

س الدبلوماسية الإيطالية أنه “اذا أقمنا الحواجز وفصلنا بين الدول الأوروبية المختلفة، فلن نقوم بأي تبادل للمعلومات الأمنية”، موضحا بذلك كيف أن “الاتحاد الأوروبي يعدّ فائدة من ناحية الأمن ومكافحة الإرهاب”.