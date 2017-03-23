بلجيكا: إحباط محاولة هجوم ارهابي بمدينة أنفرس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد عمدة مدينة أنفرس (شمال البلاد الناطق بالهولندية)، أنه تم إحباط محاولة هجوم إرهابي في المدينة قبل ظهر اليوم الخميس.

ولم يعط بارت دو ويفير، مزيداً من التفاصيل حول ما حدث خشية إخافة الجمهور وإطلاق العنان للتوقعات، واكتفى بالتصريح بأن “عناصر الشرطة والجيش قامت بعمل جيد، ونحن في حالة تأهب قصوى”.

أما شرطة المدينة، فقد أكدت أنه تم إيقاف سيارة من نوع سيتروين حمراء اللون، تحمل لوحة فرنسية، وتبين أن سائقها هو فرنسي الجنسية أيضاً، وقالت “وجدنا في السيارة أسلحة ولباس عسكري”، حسب قولها.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أي جريح نتيجة عملية الملاحقة التي قامت بها الشرطة للسيارة التي رفضت التوقف في البداية، قبل أن يتم اعتراضها بعد أن قطعت مسافة بين المارة، الذين “تراكضوا في جميع الاتجاهات”، حسب شاهد عيان.

