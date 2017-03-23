ايطاليا تعلن طرد تونسي لدواع أمنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية الخميس تنفيذ أمر طرد من البلاد، يحمل توقيع وزير الداخلية ماركو مينيتي، بحق مواطن تونسي لدواع ذات صلة بـ”أمن الدولة”.

ويرتفع بذلك عدد المبعدين، المتهمين بالتطرف الديني، من التراب الايطالي خلال العام الجاري الى 25 شخصا والى 157 شخصا منذ عام 2015.

المواطن التونسي (36 عاما) الذي تم حجب هويته، مقيم في بلدة على أبواب مدينة ميلانو شمالي البلاد، أوقفته شرطة البريد، المختصة بملاحقة المجرمين على الشبكة العنكبوتية، ضمن عملية أسمتها (الدعوة) طالت “متطرفين إسلاميين بنشطون في بث دعاية جهادية ودعم تنظيم داعش على شبكة الإنترنت”، حسبما أفادت السلطات الأمنية.