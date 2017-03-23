ايطاليا: مساعدات انسانية لليمن والصومال وجنوب السودان ونيجيريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت وزارة الخارجية الايطالية الخميس تخصيص حزمة مساعدات انسانية تصل قيمتها 10 مليون يورو، لصالح اليمن والصومال وجنوب السودان ونيجيريا، وذلك استجابة لنداء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بشأن الأزمة الغذائية الخطيرة التي تهدد حياة 20 مليون شخص، بما فيهم 1.4 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد.

وفي هذا الصدد، أوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي، أنجلينو ألفانو، أن هذه الأموال ستعهد إلى وكالات الأمم المتحدة، التي على “الخط الأمامي في الجهود الإنسانية الهائلة الجارية حاليا، ولا سيما برنامج الأغذية العالمي (wfp) واليونيسف (unicef)، اضافة الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر (icrc)”.

ولقد حذرت في وقت سابق الأمم المتحدة مما وصفتها “أسوأ أزمة إنسانية” يواجهها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، معلنة “إن 20 مليون شخص يواجهون المجاعة” في كل من اليمن والصومال وجنوب السودان ونيجيريا، منوهة بأن 1.4 مليون طفل قد يلقون حتفهم جوعا هذا العام.