وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال أسقف سوري “نحن لا نساعد المسيحيين فقط”، في منطقة الحسكة بعد انسحاب مسلحي تنظيم (الدولة الاسلامية) من ضواحيها.

وفي تصريحات لوكالة أنباء (فيدس) الفاتيكانية، ذكر رئيس أساقفة الحسكة ونصّيبين للسريان الكاثوليك المطران جاك بهنان هندو، أن “هناك قرى للبدو جنوب الحسكة، تكابد الجوع”، فقد “كانت قد قبلت هيمنة (داعش) الذي ضمن لهم ضروريات الحياة”، أما “الآن فكثير منهم يدعمون الميليشيات الكردية، لكن ليس لدى الكثير منهم ما يأكلون”.

وتابع “كأبرشية، انتهينا للتو من توزيع ثلاثة آلاف رأس من الماعز عليهم أيضا، ليتوفر لديهم الحليب ويتمكنوا من إنشاء مراع صغيرة تُدار أسريا أو جماعيا”. مبينا أن “هذه ستكون موارد لضمان البقاء على قيد الحياة”. لقد “عانى المسيحيون هنا كثيرا خلال الحرب”، لكن “هناك من عانى مثلهم وأكثر، ونحن نساعد الجميع”.

في سياق آخر، اعتبر المطران هندو “غامضا” سلوك بعض الجماعات الكردية العسكرية، فـ”منذ سنة تقريبا يواصلون السيطرة على مستشفى قيد الإنشاء، وكانوا قد وعدوا بإخلائه منذ حزيران/يونيو الماضي”، وذلك “من أجل البدء بأعمال الترميم وتمكين المرفق الصحي من الشروع بعمله”.