مباحثات أمريكية إسرائيلية حول الفلسطينيين دون تفاهمات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – قالت الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية إنهما عقدتا مشاورات استمرت 4 أيام في واشنطن بشأن الإقتصاد الفلسطيني وإعادة إعمار غزة والإستيطان في الأراضي الفلسطينية دون التمكن من الإعلان عن أي تفاهمات.

وقال بيان مشترك في ختام المشاورات الأمريكية الإسرائيلية إن “بعثات أمريكية وإسرائيلية رفيعة المستوى، إختتمت مشاورات مكثفة استمرت أربعة أيام ارتكزت خاصة على إجراءات عملية قابلة للتنفيذ على المدى القريب سعيا إلى تحسين الأجواء بهدف دفع الفرص لتحقيق سلام حقيقي ودائم بين إسرائيل والفلسطينيين إلى الأمام”.

وأضاف البيان الذي وصلت نسخة منه لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن “جيسون غرينبلات، الممثل الخاص للرئيس ترامب للمفاوضات الدولية، ترأس البعثة الأمريكية التي ضمت مندوبين عن مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية الأمريكية، وترأس يؤاف هوروفيتس، رئيس أركان مكتب رئيس الوزراء نتنياهو، البعثة الإسرائيلية التي ضمت أيضا السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر ومندوبين عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي ومكتب رئيس الوزراء”.

واعتبر البيان أن “القضايا التي بحثتها البعثتان تعتبر معقدة للغاية وقيام الحكومتان بتكريس بعثتين رفيعتي المستوى لإجراء مباحثات على مدار أسبوع تقريبا يعكس التعاون الوطيد بين الدولتين والأهمية التي يوليها الطرفان لتلك المهمة الحيوية”.

وقال “كان محور المباحثات الإجراءات التي قد تؤثر بشكل إيجابي على المناخ الاقتصادي في الضفة العربية وفي قطاع غزة كي يستطيع الفلسطينيون أن يحققوا بشكل أكبر امكانياتهم الاقتصادية”، وقد “رحّب الإسرائيليون برغبة الولايات المتحدة بمواصلة لعب دور تسهيلي في دفع القضايا التي تتعلق بالكهرباء والمياه بشكل يفيد إسرائيل والفلسطينيين على حد سواء وسيدفع الفلسطينيين قدما نحو الاعتماد الذاتي في هذه المجالات الحيوية”.

ولفت إلى انه “لاحقا للمباحثات التي أجراها السيد غرينبلات الأسبوع الماضي في رام الله، اتفق الطرفان على أهمية تطبيق إجراءات تحسن أوضاع سكان غزة وفي هذا السياق، بحثت البعثتان ضرورة استيفاء جميع الأطراف التي شاركت في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد في القاهرة عام 2014 بوعودها لتقديم معونات إنسانية وتطوير اقتصادي إلى غزة بسبل تحسن أوضاع السكان بدون أن تعزز أكثر حماس أو سائر التنظيمات الإرهابية”.

وتابع البيان المشترك، أن “البعثتين بحثتا أيضا ملف البناء في المستوطنات الإسرائيلية لاحقا لزيارة رئيس الوزراء نتنياهو إلى واشنطن وزيارة السيد غرينبلات الأخيرة إلى إسرائيل. وعبرت البعثة الأمريكية مرة أخرى عن قلق الرئيس ترامب من الأنشطة الاستيطانية في سياق المضي قدما نحو اتفاقية سلام. وأوضحت البعثة الإسرائيلية أن النية الإسرائيلية للمضي قدما هي عبارة عن اعتماد سياسة حول الأنشطة الاستيطانية تأخذ تلك الهموم بعين الاعتبار”. واختتم بالقول “كانت المباحثات جدية وبناءة وهي ستستمر”.