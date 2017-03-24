قضائي ايطالي: انتشار تطرف المهاجرين في السجون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كاتانيا – حذر قضائي ايطالي من انتشار حالات الإنجراف نحو التطرف بين المهاجرين في سجون البلاد.

وفي إحاطة أمام لجنة منطقة التأشيرة الموحدة (شنغن) عن الهجرة، أضاف مدعي عام كاتانيا (صقلية) كارميلو تزوكّارو “نشهد انتشار ظاهرة التطرف الإرهابي منذ دخول المهاجرين الى ايطاليا، ونحن نسجله بين المساجين أيضا”، فـ”لقد تلقينا تقارير واقعية للغاية عن ظواهر تجنيد نحو التطرف يقودها بعض المهاجرين الذين ألقي القبض عليهم لارتكابهم جرائم، والذي يحاولون بدورهم ممارسة التبشير في السجون”.

وتابع “نسجل مظاهر تطرف أخرى في المراكز تجمع المهاجرين الذين يزاولون أنشطة الزراعة المحمية، وأود الإشارة إلى منطقة راغوزا بشكل خاص”، حيث “ينتشر ما يسمى بالتوظيف غير الشرعي”، فـ”في تلك الأماكن، هناك عدة بيوت زجاجية تستوظف المهاجرين، ويبدو أن بعضهم حظي باتصال مع أناس تبين ارتباطهم بتنظمات إرهابية بشكل أو بآخر”.

وذكر مدعي عام كاتانيا أن “ما نعتقده والذي لا نمتلك بشأنه مؤشرات موثقة، هو أن جزءا من عائدات تهريب المهاجرين غير النظاميين ينتهي بين أيدي أشخاص يعملون ويمتلكون تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية”، واختتم بالقول “لذلك، لا يمكن استبعاد تورط تنظيمات ترتبط بعالم الإرهاب أيضا”.