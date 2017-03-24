الرئيس الإيطالي السابق: فتح قنوات لليد العاملة الأجنبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال الرئيس الإيطالي السابق جورجو نابوليتانو إن “كثيراً من الناس اليائسين يطلبون دخول بلادنا وعلينا الإقدام على مبادرات تدعم القنوات القانونية واتفاقات بشأن طالبي العمل أيضا، لا طالبي اللجوء فقط”.

في حديث إذاعي عن مشكلة المهاجرين، الجمعة، رأى نابوليتانو أن “مشكلة الأمن والتسلل المحتمل للارهابيين بين تدفقات الهجرة ينبغي مواجهته بتنسيق وثيق جدا بين قوات الأمن والاستخبارات”. مذكرا بأن “خطوات كبيرة قُطعت إلى الأمام في مجال تأمين الحدود الخارجية”، وذلك “باختيار خفر سواحل جديد، وتعزيز وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس)، والوسائل الأوروبية لحماية حدود القارة”.

واختتم الرئيس السابق منبِها من أن “حماية الحدود عسكريا أمر مختلف عما يحدث في المجر، وهو شيء لا يمكن احتماله، حيث تجري مطاردة ما يسمى (المهاجرين غير النظاميين)”، وفي “هذه الحالة، هناك ضلال تام عن طريق الصواب”.