يونكر: خروج بريطانيا من الاتحاد سيكلفها 58 مليار يورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، أن قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيكلفها مبلغ يصل إلى 58 مليار يورو.

جاء هذا التصريح في وقت يستعد فيه الاتحاد لتلقي الإخطار الرسمي من لندن بقرارها ترك التكتل الموحد وتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة الناظمة لهذا التحرك.

وأوضح يونكر أنه تم حساب كافة التزامات بريطانيا تجاه الاتحاد، مشيراً إلى أن المبالغ المستحقة يجب أن تدفع.

ونفى أن يكون للاتحاد أي نية لمعاقبة البريطانيين على قرارهم، “ولكن من الواضح أننا سنعمل لمنع دول أوروبية أخرى من سلوك الطريق نفسها”، حسب كلامه.

وتعتبر المسائل المتعلقة بمستحقات بريطانيا للاتحاد ومساهماتها في الموازنة الأوروبية حتى عام 2020 من المسائل الشائكة التي يتعين على الطرفين حلها خلال مفاوضات “الطلاق”، التي ستنطلق بعد أن يتبنى الاتحاد الخطوط العريضة للتفاوض ويزود الجهاز التنفيذي الأوروبي بتفويض واضح بهذا الشأن.

وكان كبير المفاوضين الأوروبيين ميشيل بارنيييه، قبل أكد قبل أيام أن المفاوضات مع لندن ستكون “صعبة ومعقدة”، وقال “علينا أن نكون حازمين وعادلين”. وشدد على أن خروج بريطانيا من الاتحاد يجب ألا يخلق، بالنسبة لها، حالاً أفضل من وجودها داخله.